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Gündem Havalimanlarındaki oy kullanma işlemi devam ediyor
Gündem

Havalimanlarındaki oy kullanma işlemi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-29 09:33:00 -
Havalimanlarındaki oy kullanma işlemi devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışında kayıtlı Türk vatandaşlarının havalimanlarındaki oy verme işlemleri devam ediyor. Oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek. CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er ve Kameraman Caner Emre Kınacı'nın haberi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Havalimanlarındaki oy verme işlemleri devam ediyor.

73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gurbetçiler bu noktalara giderek oylarını kullanıyor. Benzer yoğunluk havalimanlarında da sürüyor.

Yurt dışında yaşayan Türkler, seçimin gerçekleşeceği 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

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