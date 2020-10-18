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Aktüel Havalimanlarında 'uçuş kaçırma' derdi sona eriyor
Aktüel

Havalimanlarında 'uçuş kaçırma' derdi sona eriyor

DHMİ Genel Müdürlüğünce yerli ve milli olarak geliştirilen ve bu hafta hizmete açılan mobil uygulama "Uçuş Rehberim" ile yolculara anlık bildirimlerde bulunularak "uçuş kaçırma" sorunu ortadan kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:27:00 -
Havalimanlarında 'uçuş kaçırma' derdi sona eriyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yerel ve ulusal olarak geliştirilen mobil uygulama "Uçuş Rehberi" ile "uçuş kaçırma" sorunu yaşanmayacak.

Dileyenler, mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten yararlanabilecek. Gönderilecek anlık bildirimler sayesinde yolcuların kaçırdığı uçuş sorunları ortadan kalkacaktır.

Yolcular, uçuşlarını sosyal medya hesaplarından takip edebilecek ve havalimanlarındaki tüm hizmetleri cep telefonlarından keşfedebilecekler.

Uygulama sürekli geliştirilecektir

"Uçuş Rehberim" uygulamasının getirdiği bir diğer yenilik ise "Aracım Nerede?" hizmet. Araçlarını havalimanı bölgesine park eden yolcular artık araçlarını aramak zorunda kalmayacak.

Tüm havalimanlarında kullanılması amaçlanan "Uçuş Rehberim" uygulaması ile havalimanları içindeki yoğunluk azaltılarak yolcuların kaybettiği zaman en aza indirilecek.

Uygulamaya daha sonra eklenecek olan "çek-gönder" hizmeti ile yolcuların sorunlarına hızlı ve etkili bir şekilde kısa sürede çözüm sağlanacak.

Öte yandan yerli ve milli imkanlarla yapılması planlanan "Canlı Uçuş Takibi" ile vatandaşlar uçuşlarını anlık olarak izleyebilecekler. Ticari faaliyetler için havalimanlarını kullanan yolcuların ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz cevap vererek ekonomik verimliliğe de katkı sağlayacaktır.

Uygulama, çağın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmeye devam edecek.

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