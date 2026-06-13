19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

19 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta raflara gelecek indirimli ürünler listesi belli oldu. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği DJI Neo Single drone, Oppo akıllı telefon ve Google TV avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken; mutfak ihtiyaçları için çelik tencere setleri, şık porselen takımları ve LAV cam ürünleri indirim listesinde yer alıyor. Ev konforunu artıracak Kumtel vantilatör, mini buzdolabı, ankastre setler ve elektrikli ev aletlerinin yanı sıra bahçe ve balkonlar için konforlu oturma grubu, metal scooter, plaj sandalyesi, Barbie bebek setleri ve çocuk eğitici kitaplarındaki tüm fırsatları ve fiyat listesini hemen inceleyin!