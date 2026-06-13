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Ekonomi
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19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

19 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta raflara gelecek indirimli ürünler listesi belli oldu. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği DJI Neo Single drone, Oppo akıllı telefon ve Google TV avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken; mutfak ihtiyaçları için çelik tencere setleri, şık porselen takımları ve LAV cam ürünleri indirim listesinde yer alıyor. Ev konforunu artıracak Kumtel vantilatör, mini buzdolabı, ankastre setler ve elektrikli ev aletlerinin yanı sıra bahçe ve balkonlar için konforlu oturma grubu, metal scooter, plaj sandalyesi, Barbie bebek setleri ve çocuk eğitici kitaplarındaki tüm fırsatları ve fiyat listesini hemen inceleyin!

#1
Foto - 19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL // Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL // Kumtel 18" 3in1 ayaklı vantilatör ktf-340 1,490 TL // Kumtel soğutucu buharlı usb masaüstü mini fan 790 TL // Kumtel mini buzdolabı ~93/100 l 4,900 TL // Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 2,500 TL // Kumtel uzaktan kumandalı kule vantilatör ktf-360 1,990 TL // Heifer mini kanatsız fan 2,990 TL // Heifer kanatsız fan 4,990 TL // Kumtel hassas mini cep baskülü 149 TL // Fakir exetrim saç & sakal kesme makinesi 690 TL // Trax men's care saç sakal kesme makinesi ht-533 590 TL // Solar el fanı 349 TL // Sinek engelleyici led gece lambası 119 TL // Kumtel usb mini fan 249 TL // Kumtel şarjlı el fanı 199 TL // Ola efb10 noir ola elektrikli bisiklet 32,500 TL // Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

#2
Foto - 19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

Dji neo (single) drone 6,950 TL // Senna 50 inç frameless 4k ultra hd google tv 15,900 TL // Havit katlanabilir kulak üstü kulaklık h602bt 699 TL // Oppo a6x 4 gb/128 gb cep telefonu 9,990 TL // Magsafe uyumlu manyetik telefon kartlığı 399 TL // Pilli mini abajur 119 TL // Imex renkli telefon boyun askısı 175 TL // Desenli telefon kılıfları 149 TL // Polosmart telefon kılıf süsleri 125 TL // Polosmart figürlü kulaklık kılıfları 175 TL // Adaptör ve kablo koruyucu set 139 TL // Tag go takip cihazı ve figürlü kılıf 449 TL // Su geçirmez kılıf 149 TL // Telefon askısı (boyun / bilek tipi) 249 TL // Kablo toparlayıcı klips set 129 TL // Kırılmaz ekran filmi 175 TL // Kamera lens koruyucular 99 TL // Yüzüklü telefon tutucu 119 TL // Çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 TL // Tablet kalemi 549 TL // Akıllı saat charm setleri 175 TL //

#3
Foto - 19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

Bix 2'li minderli oturma grubu 4,150 TL // Mounty plaj sandalyesi 349 TL // Katlanabilir sehpa 599 TL // Tek fiyat organizer çeşitleri 65 TL // Rookie 2 tekerlekli metal scooter 3,299 TL // Hobby life telefon tutucu 15 TL // Hobby life tekli ayakkabı rampası 32 TL // Macrow microfiber altlıklı bulaşıklık 189 TL // Sintut orta boy karasinek tuzağı 199 TL // Şeffaf su kovası ~10 l 89 TL // Saplı faraşlı fırça 89 TL // Ortadan açılır kapaklı çöp kovası ~18 l 119 TL // Tek fiyat fırça çeşitleri 35 TL // Pedallı temizlik seti 299 TL //

#4
Foto - 19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

Barbie saç tasarımı ve aksesuarları 990 TL // Piccolo mondi sürtmeli arazi arabası 189 TL // Piccolo mondi mıknatıslı tüp blok 479 TL // Hot wheels vahşi fırlatıcılar serisi 329 TL // Hot wheels ikili arabalar 219 TL // Batman figür ~24 cm 375 TL // Go joy el pervanesi 59 TL // Go joy dollyland minkie moda partisi seti 199 TL // Go joy şekilli köpük balon oyuncağı 329 TL // Go joy aksesuarlı bebek seti 119 TL // Mgs havalı top atan oyuncak 449 TL // Mgs oyuncak market sepeti 229 TL // Uçar oyuncak yataklı puset 229 TL // Uno no mercy 349 TL // Yükselen zeka beyin geliştirme etkinlikleri yaz sil serisi 259 TL // Martı çocuk şekilli hareketli kitaplar 129 TL // Türkiye iş bankası kültür yayınları hikaye kitapları 59 TL // Sincap kitap bebek üniversitesi hikayeli ilk kavramlarım 59 TL // Animasyon balon seti 49 TL //

#5
Foto - 19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

Dagi şort takım erkek büyük beden 579 TL // Kiğılı dynamic pantolon erkek 719 TL // Dagi şort takım erkek 519 TL // Kiğılı dynamic polo pike tshirt erkek 369 TL // Kiğılı dynamic kısa kol gömlek erkek 499 TL // Dokuma pantolon kadın 279 TL // Triko ayakkabı erkek 599 TL // Kappa terlik erkek 199 TL // Saat & bileklik set erkek 349 TL // Çanta erkek 449 TL // Kilim ~80x150 cm 159 TL // Casilda home kapitoneli banyo paspas seti 519 TL // Casilda home lüks kapitoneli yastık ~50x70 cm 269 TL // Maisonette yüz havlusu ~50x70 cm 109 TL // Maisonette el havlusu ~30x50 cm 69 TL // Masa örtüsü pötikare ~140x140 cm 79 TL // Kiğılı dynamic kemer 199 TL // Kiğılı dynamic pamuklu soket çorap erkek 139 TL // Kiğılı dynamic desenli boxer erkek 149 TL // Kiğılı dynamic atlet erkek 149 TL // Patik çorap çeşitleri kadın/erkek 69 TL //

#6
Foto - 19 Haziran BİM Aktüel Kataloğu’nda dev fırsat: Bu hafta drone geliyor! Daha neler neler var…

Glass in love cam dondurma / tatlı kasesi ~160 ml 129 TL // Chef's professional tek fiyat çelik ürünler 389 TL // Tulu porselen rimli desenli porselen kahve fincan takımı 229 TL // Tulu porselen rimli desenli porselen çay tabağı 249 TL // Benante bambu servis kaşıklı kesme tahtası 159 TL // Benante bambu bölmeli organizer kutu 239 TL // Yuvarlak kapaklı kase seti 179 TL // Paşabahçe cam kulplu bardak ~160 cc 75 TL // 6+1 kase seti 119 TL // Eda çay bardağı ~170 cc 139 TL // Lal meşrubat bardağı ~480 cc 119 TL // Lal su bardağı ~345 cc 99 TL // Lal kahve yanı su bardağı ~95 cc 69 TL // Kapaklı saklama kabı ~380 cc 49 TL // Vega saklama kabı ~1130 cc 109 TL // Vega saklama kabı ~2370 cc 169 TL // Cam kase ~390 cc 39 TL // Cam kase ~620 cc 49 TL // Rooc tek fiyat bıçak çeşitleri 75 TL // Çekmece içi kaşıklık 139 TL // 4 katlı tekerlekli organizer 299 TL //

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