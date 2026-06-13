2007 yılından beri durdurulamıyor: Nüfus krizinde korkutan akıllı telefon detayı

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ Araştırmacılar, akıllı telefonların genel doğum oranı düşüşünün üçte biri ile yarısı arasındaki bir orandan doğrudan sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Buna karşın, sosyal sağlık ve demografi alanında çalışan bazı diğer uzmanlar ise konuya daha temkinli yaklaşıyor. Akıllı telefonların insan ilişkilerini ve evlilik yaşını etkilediğini kabul eden karşı görüşteki uzmanlar, bu durumu tek bir nedene bağlamanın yetersiz olacağını savunuyor. Bu uzmanlara göre konut maliyetleri, eğitim süresinin uzaması, kadınların iş gücüne katılımı ve modern doğum kontrol yöntemlerine erişimin kolaylaşması gibi çok katmanlı yapısal değişimler de bu süreçte aynı derecede rol oynuyor.