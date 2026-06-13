2007 yılından beri durdurulamıyor: Nüfus krizinde korkutan akıllı telefon detayı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir araştırma, ülkede son yıllarda hızla düşen doğum oranlarının arkasındaki en büyük nedenlerden birinin akıllı telefonlar olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, dijital ekranların yüz yüze iletişimin yerini alarak fiziksel teması azalttığını savunuyor. CNN Internationa'da yer alan habere göre, ABD'de doğum oranları uzun süredir düşüş eğilimi gösteriyor. Bugüne kadar bu düşüşün arkasında çocuk bakım masraflarının artması, doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşması ve değişen yaşam standartları gibi ekonomik ve sosyal nedenler aranıyordu. Ancak yayımlanan yeni bir akademik çalışma, düşüşün başladığı kırılma noktası olarak 2007 yılını, yani ilk modern akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü dönemi işaret ediyor. Araştırmacılar, başlangıçta doğum oranlarındaki bu ani düşüşü 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krize bağladıklarını aktarıyor. Geleneksel ekonomik yaklaşımlar, kriz dönemlerinde azalan doğumların ekonomik toparlanmayla birlikte yeniden artacağını öngörüyordu. Fakat küresel ekonomi düzelse de doğum oranlarında beklenen artış gerçekleşmedi. Bu durum, bilim insanlarını ekonomik faktörlerin ötesinde, tam da o dönemde hayatımıza giren mobil geniş bant internet ve akıllı telefon ağlarını incelemeye yöneltti.