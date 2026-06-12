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Gündem İstanbul'daki CHP'li belediyeye büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'daki CHP'li belediyeye büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
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İstanbul'daki CHP'li belediyeye büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un Silivri ilçesi belediyesine yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyonda belediye başkanı ve çok sayıda kişi emniyete götürüldü.

Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" operasyonunda, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Mali Şube ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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