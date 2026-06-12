İstanbul'daki CHP'li belediyeye büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'un Silivri ilçesi belediyesine yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyonda belediye başkanı ve çok sayıda kişi emniyete götürüldü.
Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" operasyonunda, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.
Mali Şube ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Gündem
CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi!