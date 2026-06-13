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Yaşam Barajda gece nöbeti böyle geçti! Kulübeye yaklaşan davetsiz misafirler kamerada
Yaşam

Barajda gece nöbeti böyle geçti! Kulübeye yaklaşan davetsiz misafirler kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Barajda gece nöbeti böyle geçti! Kulübeye yaklaşan davetsiz misafirler kamerada

Erzurum Oltu'da Ayvalı Barajı’nda gece nöbeti tutan güvenlik görevlisi Taner Acar, kulübeye yaklaşan iki boz ayı yavrusuyla karşılaştı.

Erzurum’da barajdaki gece nöbeti, güvenlik görevlisi Taner Acar için unutulmaz anlara sahne oldu.

 

Gece yarısı geldiler

Oltu Ayvalı Barajı gövdesinde bulunan güvenlik kulübesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Taner Acar (37), gece saatlerinde kulübeye yaklaşan iki ayıyı fark etti. İlk anda tedirginlik yaşayan Acar, ayıların yavru olduğunu anlayınca rahatladı. Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, kulübenin çevresinde dolaşan ayı yavruları bir süre bölgede gezindikten sonra baraj gövdesinde kısa süreli keşif yaptı. Daha sonra geldikleri istikamete doğru uzaklaşan ayılar herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

 

Önce korku yaşadı

Yaşadığı anları anlatan Taner Acar, "Ayvalı Barajı’nda gece vardiyasında görev yapıyordum. Saat 02.00 civarında iki ayının kulübeye doğru geldiğini gördüm. İlk başta korktum ancak yavru ayı olduklarını fark edince rahatladım. Kulübenin etrafında biraz dolaştılar, ardından bölgeden ayrıldılar" dedi.

 

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bölgede meyvelerin olgunlaşmaya başladığını belirten Acar, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Ayıların yiyecek arayışıyla bahçe ve meyveliklere inebileceğini ifade eden Acar, özellikle Ayvalı ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

 

Yetkililer ise doğal yaşam alanlarında bulunan yabani hayvanlarla karşılaşıldığında yaklaşılmaması ve güvenli mesafenin korunması gerektiğini hatırlattı. Ayvalı Barajı çevresinde zaman zaman ayıların görüldüğü, özellikle yaz aylarında yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim alanlarına yakın bölgelere kadar gelebildikleri belirtildi.

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