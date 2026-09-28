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Yerel Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı
Yerel

Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

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Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

Van'da polis ekiplerince Ferit Melen Havalimanı'nda şüphe üzerine aranan bir şahsın üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül'de müşterek yürütülen projeli çalışma neticesinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" (TCK 188) suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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