Havalara uçuracak haber geldi! En düşük emekli aylığı 13 bin 815 lira olacak

Merkez Bankası’nın, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladığını, bu durumda memur emeklileri için yaklaşık yüzde 25 enflasyon farkı oluşacağını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, “Enflasyon farkının üzerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur emeklileri 2024’ü Ocak maaşlarını yaklaşık yüzde 40 zamlı alacaklar” dedi.

Doğan, “Bu çerçevede bugün 9 bin 489 lira olan en düşük memur emeklisinin maaşı, 2024’ün Ocak ayında yüzde 40 zamla 13 bin 284 liraya çıkacak ve ek ödeme ile yeni senenin başında en düşük emekli aylığı 13 bin 815 lira olacak” ifadelerini kullandı.



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