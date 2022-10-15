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Gıda Havalar soğudu, işte hastalıklara karşı şifa deposu...
Gıda

Havalar soğudu, işte hastalıklara karşı şifa deposu...

Havalar bir sıcak bir soğuk derken hastalıklar kapımıza dayandı. Bu günlerde özellikle bağışıklığı geliştirmek için bol sebze ve et yemeklerinden tüketmek gerekiyor. Adına hasta çorbası dense de hasta olmadan içmekte fayda var.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 17:42:00 -
Havalar soğudu, işte hastalıklara karşı şifa deposu...

Havalar bir sıcak bir soğuk derken hastalıklar kapımıza dayandı. Bu günlerde özellikle bağışıklığı geliştirmek için bol sebze ve et yemeklerinden tüketmek gerekiyor. Adına hasta çorbası dense de hasta olmadan içmekte fayda var.

Zencefil sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz ama zencefil çok faydalıdır. Çorbanın kıvamını ayarlamak için gerekirse sıcak su eklenebilir. Tavuk suyu miktarını da artırabilirsiniz.
Tavuk suyu veya tavuk etiniz yoksa 2 adet tavuk butu haşlayıp yapabilirsiniz. Bütün tavuğun suyu daha güzel çıkar.

Malzemeler
1 adet tavuk budu
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet zencefil (ceviz büyüklüğünde)
1 adet havuç
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı tavuk suyu
4 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı tel şehriye (ya da ince kırılmış spagetti)
Karabiber
Tuz

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
1 adet limonun suyu
Çok az su

Üzeri için;

Kıyılmış dereotu ve maydanoz

Yapılışı

Öncelikle düdüklüye tavuk budu ve dörde bölünmüş soğanı alarak üzerini geçecek kadar su dolduralım.
Kapağını kapatalım ve kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika haşlanmaya bırakalım.
Haşlanan tavuğun derilerini sıyıralım ve etleri didikleyelim.
Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağı alıp irice rendelenmiş bir adet havucu hafifçe kavuralım.
Rendelenmiş sarımsak ve rendelenmiş zencefili ekleyip 30 saniye kadar kavurmaya devam edelim.
Ardından tavuk suyu ve sıcak suyu ekleyelim. Kaynamaya bırakalım.
Kaynadıktan sonra didiklenmiş tavuk etlerini ve kırdığımız ince spagettileri veya tel şehriyeleri ekleyelim. Eğer yoksa normal spagetti makarna veya tel şehriye de kullanabilirsiniz.
Şehriyeler çok hızlıca pişecektir. Onlar kaynarken terbiyesini hazırlayalım.
Bunun için yumurta sarısı ve unu az su ile çözdürüp çırpalım. İçine bir de limon suyu ekleyelim.
Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak pişen çorbaya ilave edelim.
Birlikte 3-4 dakika kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayalım ve karabiber de ekleyelim. Dilerseniz farklı pul biber, nane veya kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz.
Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyip bi karıştıralım ve ocağı kapatalım.

 

 


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