Havalar nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl? Meteoroloji hava durumu son dakika!

Meteoroloji son dakika hava durumu bilgileri: Yurdun büyük bölümünde günlerdir devam eden kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah, Trakya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava durumu bugün nasıl olacak?

Yağışların öğleden itibaren (11.00-19.00) İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Hava durumu bugün kaç derece?

Sıcaklar ne zaman gelecek? Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Peki, haziran ayının sonuna yaklaşırken yağışlar devam edecek mi? Uzmanlara göre, Orta ve Doğu Karadeniz hariç olmak üzere hafta sonundan itibaren yurt genelinde kuvvetli yağış beklenmiyor.

Kuvvetli yağışların ardından özellikle Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Ankara'da sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyoruz, İstanbul'da da sıcaklıklar hafta sonunda 30 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise oldukça sıcak günler var, sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkacak" dedi. Uzmanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz kıyıları için uyarıyor. İlerleyen günlerde, bu bölgelerde kavurucu sıcaklar bekleniyor.