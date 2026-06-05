Havalar ısındı kene vakaları arttı

Bu yıl ağır vaka sayısının düşük seyrettiğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, şimdiye kadar başvuran üç hastanın da sağlıklı şekilde taburcu edildiğini ifade etti.

Kendilerine son 1 ay içinde gelen 3 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastasının tedavi edildiğini ifade eden Yılmaz, geçmiş yıllara göre vaka sayılarında azalma yaşandığını kaydetti. Yılmaz, bu yıl toplam vaka sayısının geçen seneden daha düşük olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bu yıl görülen vakaların Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran bölgelerinden geldiğini kaydeden Yılmaz, KKKA'ya karşı spesifik bir ilaç bulunmadığını ancak destek tedavilerinin her geçen gün geliştiğini söyledi. Kış aylarında vaka görülmediğini, vakaların mart ayıyla birlikte ortaya çıkmaya başladığını belirten Yılmaz, hastalığın yüzde 2 ila 10 arasında ölümle sonuçlanabildiğini hatırlattı.

"3 hastayı da sağlıklı şekilde taburcu ettik"

Şu ana kadar hastaneye gelen üç hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında bir artış var. Ancak bu sene ağır vaka sayısı az. Şu ana kadar bize gelen hasta sayısı 3. Bu 3 hastayı da sağlıklı şekilde taburcu ettik. Hastalarımız mayıs ayında geldi. Eskiden daha fazla hasta geliyordu. Bu sene, geçen seneki vaka sayısından daha az vaka olacağını tahmin ediyoruz. Havalar geçen seneye göre daha soğuk gitti, şimdi yeni yeni ısınmaya başladı" diye konuştu.

"Geçen sene de bir önceki seneye göre daha az vaka vardı" diyen Yılmaz, "Bu sene de daha az olacağını tahmin ediyoruz. Keneler var ve insanlarımızın kenelerin bulunduğu bölgelere gidiş sayısı artıyor. Bu nedenle daha dikkatsiz olunabiliyor. Açık renkli ve uzun kollu giysiler giyilmeli. Pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı. O bölgelere bu şekilde gidilmeli. Böylece kene geldiği zaman görülebilsin ve deriye yapışmasın. Eve gelindiğinde de tüm vücudun dikkatlice incelenmesini öneriyoruz. Bu kurallara uyum azalıyor. Uyum azalınca da karşımıza vakalar çıkıyor. Vakalar Kelkit ve Şiran bölgesinden geldi. Spesifik bir antibiyotik gibi ilacımız yok. Ancak destek tedavileri var. Bilimin ilerlemesiyle birlikte destek tedavileri her geçen gün artıyor. Kışın zaten vaka görülmüyor. Vakalar mart ayıyla birlikte başlıyor. O dönemlerde vakalarımız oluyordu. KKKA, yüzde 2 ile 10 arasında ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Ağır seyreden vakalar mevcut. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde ağır seyreden vakaları da sağlıklı şekilde taburcu etme şansımız daha yüksek. Bu nedenle ölüm oranları azaldı. Yine de dikkat etmemiz gerekiyor ki bu hastalığa yakalanmayalım" ifadeleri kullandı.