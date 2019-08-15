0553 313 94 23

Havalandırma boşluğunda can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tansiyonu yükselince dengesini kaybeden bir kişi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
Havalandırma boşluğunda can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tansiyonu yükselince dengesini kaybeden bir kişi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. İple havalandırma boşluğuna inen ekipler yaralı şahsı güçlükle kurtardı.


Olay Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Nazir Y, 4. katlı apartmanın lağım borularılarını değiştirmeye başladı. Şeker hastası olan şahıs, tansiyonu yükselince, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Havalandırma boşluğuna düşen Nazir Y. için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 4. kattan düşerek 2. kattın havalandırma boşluğunda kalan şahısı kurtarmak için iple aşağı indi. Ekipler tarafından Nazir Y. kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından talihsiz adam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demet Akalın İzmir-İstanbul otoyol paylaşımı
    1. Demet Akalın İzmir-İstanbul otoyol..
    2. Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
    3. Ahşap cami onarılacak
    4. Dün sahaya dalan YouTuber adliyeye..
    5. Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek..
    6. Kaynağı belli olmayan sulara dikkat
    7. Çaldıkları motosikletle kaçarken..
    8. Fındığı kurutmak için sahil yolunu..
    9. Her şey bir "tık" uğruna
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı..
    12. Malatya'da aynı gün 7 hastaya kök..
    13. Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı,..
    14. Havalandırma boşluğunda can pazarı
    15. GASKİ, su borcu taksitlendirmede..
    16. Ömer el-Beşir’in mahkemesi 19..
    17. THK, Mersin’de 20 binin üzerinde deri..
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. Günün ilk yarısında değer kazanan..
    20. Cebelitarık’ta tutulan İran tankerinin..
    21. Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya..
    22. Günün ilk yarısında endekslerin..
    23. Günün ilk yarısında endekslerin..
    24. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    25. Kolunu kullanırken ciddi ağrı..
    26. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs..
    27. Borsada günün ilk yarısı (1)
    28. Borsada günün ilk yarısı (2)
    29. Günün ilk yarısında şehir..
    30. Piyasalarda gün ortası
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması