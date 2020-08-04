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Teknoloji

Havalanamayan SpaceX roketinin yeni fırlatma tarihi belli oldu

Pazartesi günü havalanamayan SpaceX SN5 roketininin yeni fırlatma tarihi belli oldu. SpaceX SN5 roketi ne zaman fırlatılacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:34:00 -
Havalanamayan SpaceX roketinin yeni fırlatma tarihi belli oldu

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, pazartesi günü SN5 başsız roketini fırlatacaktı. Ancak roketin ateşlenmemesi sonucunda lansman iptal olmuştu. Hangara alınan SN5 roketinin yeni fırlatma tarihi belli oldu. SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, SN5 isimli roketin fırlatma denemesinin 11 Ağustos saat 18.00'da yapılması bekleniliyor.

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