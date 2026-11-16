Havadaki nemden içme suyu üretiyorlar!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da kurulan Startup Zone'da, Türk mühendisler ve akademisyenlerin geliştirdiği, havadaki nemden içme suyu üreten bir cihaz sergileniyor. Zirvenin halka açık Yeşil Bölgesi'nde girişimcilere özel oluşturulan 3 bin 800 metrekarelik alan, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 207 firmayı ağırlıyor.

Cihazı geliştiren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Küçükaydoğmuş, sistemin havayı alarak içindeki nemi yoğuşturduğunu, ardından arıtma ve mineralizasyon işlemleriyle içilebilir suya dönüştürdüğünü anlattı.

Günde 10 litreden 1 tona kadar kapasite

Küçükaydoğmuş, günlük kapasiteleri 10 litreden 1 tona kadar değişen cihazlar geliştirdiklerini söyledi. Güneş enerjisiyle de çalışabilen sistemin 100 litre kapasiteli modelinde, günlük 100 liralık elektrik tüketimiyle su üretilebiliyor.

3 bin 800 metrekarede 14 panel, 9 Demo Day

Kendi sahnesi, podcast stüdyosu ve yatırımcı-girişimci görüşme ofisi bulunan Startup Zone'da, 30 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde stantlar yer alıyor. Alanda temiz enerjiden enerji depolamaya, sürdürülebilir ulaşımdan biyomalzemeye, endüstriyel karbonsuzlaşmadan dijital iklim çözümlerine uzanan çalışmalar sergileniyor. Programda 14 tematik panel, 9 Demo Day oturumu ve 4 atölye var; seçilen 30 girişim ise uluslararası yatırımcılar ve iklim paydaşlarının katıldığı 4 özel sunum etkinliğinde sahne alıyor.

COP31 Ajans Başkan Yardımcısı ve Startup Zone Direktörü Hasan Karadeniz, 30 yıllık COP tarihinde ilk kez girişimcilik ekosistemine özel bir alan oluşturulduğunu söyledi. "Dünyanın gözünün üzerinde olduğu böyle büyük bir etkinlikte girişimcilik ekosisteminin de sesini duyurmasına imkan sağlıyoruz" diyen Karadeniz, alanda çok sayıda teknopark ile yaklaşık 15 yabancı firmanın bulunduğunu, Oxford ve Cambridge üniversitelerinden panelistlerin de etkinliklere katıldığını kaydetti. Karadeniz'in anlattığına göre havadan su üreten girişimin yanı sıra karbon ayak izini hesaplayıp karşılığı kadar ağaçlandırma yapan bir firma ile sudaki biyoplastiklerden güneş gözlüğü üreten girişimler de alanda bulunuyor.

Startup Zone Direktör Yardımcısı Emre Yıldız, COP31'in yalnızca iklim politikalarının değil, yeni teknolojilerin ve girişimcilik fikirlerinin de buluşma noktası olduğunu vurguladı: "Türkiye olarak COP tarihinde ilk kez bu büyüklükte girişimcilere özel bir alan oluşturulmasından mutluluk duyuyoruz." Yıldız, hem yatırımcılar hem girişimciler hem de büyük firmalar için katma değer sağlayacak iş birliklerinin oluşmasını hedeflediklerini söyledi.

NETZİRO Tekmer temsilcisi Nesli Benur Şahintürk, KOSGEB destekli hızlandırma programı kapsamındaki 12 girişimin iklim teknolojileri ve sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarını alanda sergilediğini bildirdi.

Lise öğrencileri 5 projeyle zirvede

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 öğrencinin katılımıyla açtığı stant ise Yeşil Bölge'nin özel alanındaki ilk ve tek okul standı olma özelliğini taşıyor. İklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen öğrenciler, geliştirdikleri 5 projeyi uluslararası zirvede tanıtıyor.