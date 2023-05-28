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Dünya Havada uçağın kapısını açmıştı! Savunması ‘pes’ dedirtti
Dünya

Havada uçağın kapısını açmıştı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-05-28 00:40:00 - 2023-05-28 00:40:29

Güney Kore'de iniş sırasında uçağın kapısını açan yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını" söyledi.

Yonhap’ın haberine göre, iniş sırasında yolcu uçağının kapısını açması görüntülenen şüpheli, polis tarafından havacılık güvenlik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, “havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını” söyledi. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtti.

İsmi açıklanmayan kişinin, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Jeju Adası’ndan havalanan uçağın kapısı Daegu Uluslararası Havalimanı’na inmek için alçaldığı sırada yolculardan biri tarafından açılmıştı. Uçağın kapısının açılması yolcular tarafından görüntülenmiş, uçaktaki 194 yolcudan 12’si hafif şekilde yaralanmıştı.

 
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