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Dünya Havada tehlikeli gerginlik! ABD uçağının önünü kesti
Dünya

Havada tehlikeli gerginlik! ABD uçağının önünü kesti

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:48:00 -

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri’ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği belirtildi.

Güney Çin Denizi üzerinde ABD ile Çin hava kuvvetleri arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri’ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği aktarıldı.

ABD’ye ait uçağın, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, “ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek” denildi.

ABD Hint-Pasifik Ortak Kuvvetleri’nin uluslararası koşullar altındaki tüm gemilerin ve uçakların güvenliğini dikkate alarak uluslararası hava sahasında uçmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz” denildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, açıklamada ABD ve Çin arasındaki tehlikeli yakınlaşmaya ait görüntüleri paylaştı.
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