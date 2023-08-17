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Sosyal Medya Havada takla atmasına rağmen! Annelik işte böyle bir şey
Sosyal Medya

Havada takla atmasına rağmen! Annelik işte böyle bir şey

Yeniakit Publisher
2023-08-17 19:58:00 -

ABD'de kaydedilen ve sosyal medyada yeniden gündem olan görüntü "Annelik işte böyle bir şey" dedirtti.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kan donduran görüntülerde yürüyüşe çıkan anne ile bebeğine araç çarptı.

Aracın çarpmasıyla takla atan annenin hiçbir şey olmamış gibi bebeğine koşması kalpleri fethetti.

Paylaşım ve beğeni rekoru kıran görüntüye en dikkat çekici yorumlar ise "Kadının takla attıktan sonra hemen bebeğine koşması çünkü annelik" ve "kral hareket" oldu.
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