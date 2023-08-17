Havada takla atmasına rağmen! Annelik işte böyle bir şey

RECEP YEŞİL İSTANBUL

2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kan donduran görüntülerde yürüyüşe çıkan anne ile bebeğine araç çarptı.

Aracın çarpmasıyla takla atan annenin hiçbir şey olmamış gibi bebeğine koşması kalpleri fethetti.

Paylaşım ve beğeni rekoru kıran görüntüye en dikkat çekici yorumlar ise "Kadının takla attıktan sonra hemen bebeğine koşması çünkü annelik" ve "kral hareket" oldu.

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