Havada sağlıklı güvenli uçuşlar başlıyor

Çin’de ortaya çıkan ve 190’ı aşkın ülkeyi paniğe sevk eden yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı havacılık sektörü de teyakkuz halinde. Virüs tehdidini bertaraf etmeye odaklanan sektör temsilcilerince havalimanlarını ve uçakları güvenli kılacak önemli adımlar atılıyor.

Hijyen tedbirleri artırılıyor

Terminallerde hijyen çalışmalarına ağırlık veriliyor. Kapılar, yerler ve oturma grupları silinip süpürülüyor. Asansörler ile merdivenler temiz tutuluyor. Havalandırma kanalları ve filtreler dezenfekte ediliyor. Taksiler, otobüsler, buggyler de belli periyotlarla ilaçlanıyor.

Termal kameralar aktif

Covid-19’a karşı korunaklı olan havalimanlarına maskesiz veya siperliksiz girilemiyor. Terminaller ile apronlarda ise hem çalışanların hem de yolcuların ve yakınlarının vücut ısıları termal kameralarla ölçülüyor. Corona virüsüyle ilgili uyarı anonslarında bulunulduğu gibi pasaport kontrol noktalarında bilgilendirici afişler ve el broşürleri dağıtılıyor.

Sosyal mesafe korunacak

Havalimanlarında yeni normale adapte olmak için de radikal önlemler alınacak. Bu önlemler şöyle:

l Giriş kapılarına sterilizasyon tünelleri konulacak.

l Arama noktalarında, bilet bankolarında ve kiosklarda 2 metrelik sosyal mesafe korunacak.

l Yolcularla yakın temas halinde olan çalışanlar, ya cam bölmelerin ardında görev yapacaklar ya da maske veya siperlik takacaklar.

Dedektörler devrede

l Uçak bileti, biniş kartı (boarding pass) ve bagaj etiketi mobil telefonlara SMS ya da mail olarak gönderilecek.

l Güvenlik kontrollerinde elle aramalar tarihe karışacak. Aramalarda vücudu tarayan sistemlerden ve el dedektörlerinden yararlanılacak.

l Pasaport ile kimlik kontrollerinde parmak ve avuç içi taramalar dikkatle yapılacak. Göz ve yüz taramaları ön planda olacak.

Temassız dönem

l Restoranlarda ve kafelerde ikramlar açık büfe şeklinde olmayacak. Yiyeceklerin ve içeceklerin tamamı kapalı kaplar içinde servis edilecek.

l Kapılardan, geçiş noktalarından, yiyecek ve içecek otomatlarından temassız faydalanılabilecek.

Denetimler sıkılaşıyor

l Kontuvara gelen yolcular kontrole tabi tutulmalarının akabinde uçaklara alınacaklar. Virüs şüphesi bulunan yolcular, müşahede altına alınacaklar.

l Yolculardan Covid-19 taşımadıklarını ortaya koyacak bir doküman talep edilecek. Bu dokümana bakılarak yolcuların hangi ülkelere uçtukları, hangi şehirlerde ve otellerde konakladıkları görülecek.

l Yolcuların sağlık sigortaları yaptırmaları zorunlu kılınacak.