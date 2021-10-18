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Dünya Havada ölüm kalım mücadelesi! Uçuş sırasında yerinden söküldü
Dünya

Havada ölüm kalım mücadelesi! Uçuş sırasında yerinden söküldü

Japon savaş uçağının görevi sırasında cam kabini yerinden çıkarak düştü, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 12:21:00 -
Havada ölüm kalım mücadelesi! Uçuş sırasında yerinden söküldü

Kyodo ajansının, Japon Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine görev sırasında F-2 jetinin kokpit camı yerinden söküldü.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi adı verilen cam, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.

Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Acil iniş yaptı

Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.

Tüm uçaklar yeniden denetlenecek

ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." denildi.

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