Havada ölüm kalım mücadelesi! Uçuş sırasında yerinden söküldü
Japon savaş uçağının görevi sırasında cam kabini yerinden çıkarak düştü, şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Kyodo ajansının, Japon Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine görev sırasında F-2 jetinin kokpit camı yerinden söküldü.
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi adı verilen cam, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.
Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Acil iniş yaptı
Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.
Tüm uçaklar yeniden denetlenecek
ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.
Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." denildi.