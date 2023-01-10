Havada kayboldu! İngiltere umduğunu bulamadı

İngiltere'de ilk kez yapılan "yörüngeye uydu gönderme" görevi başarısız oldu. ABD’li şirket Virgin Orbit’e ait uyduları taşıyan roketin bulunduğu "Cosmic Girl" adlı Boeing 747-400 tipi uçağın, ülkenin güneybatısında yer alan Cornwall'daki pistten kalkış yaptığı, daha sonra roketin Atlantik Okyanusu üzerinde başarılı bir şekilde uçaktan ayrıldığı belirtildi. Roketin yörüngeye ilerlediği, ancak bu sırada sorun meydana geldiği aktarıldı. Uyduların roketten ayrılamadığı ve kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Uçağın ise sorunsuz bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

"Teknik bir sorun, yörüngeye ulaşmamızı engellemiş gibi görünüyor"

Virgin Orbit CEO’su Dan Hart yaptığı açıklamada, "Bu misyonun bir parçası olarak başardığımız birçok şeyden gurur duymakla birlikte, müşterilerimize hak ettikleri hizmeti veremediğimizin farkındayız. Teknik bir sorun, yörüngeye ulaşmamızı engellemiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı Ticari Uzay Uçuşu Matt Archer ise, "İngiltere'nin yörüngeye çıkabileceğini gösterdik, ancak işlem belirlenen yörüngeye ulaşmada başarılı olmadı. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda yaşanan soruna neyin sebep olduğunu araştırırken Virgin Orbit ile yakın bir şekilde çalışacağız. Bu sonuç hayal kırıklığına yol açsa da bir uzay aracını fırlatmak her zaman önemli riskler taşır. 2030'a kadar Avrupa'da küçük uydu fırlatma konusunda lider olma taahhüdümüzü sürdürüyoruz" dedi.