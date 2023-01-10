  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"2022'de altın almayın" demişti! Cem Özüak şok eden altın tahminini güncelledi: O rakamı görecek

İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda “İmamoğlu bizi duymuyor!”

Boğaziçi köprüsünün adı Atatürk imiş! İçki masasında mı bunu gördün gazinocular kralının oğlu?

Vatandaşa yüzde 300 zam yap, çalışanına tazminat ödet! İnsafsızlığın böylesi

1 Türk pilotu 25 savaş uçağını kilitledi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Komşudan Türkiye açıklaması: Bunu yapmazsak olmaz

Hala utanmadan ortalıkta geziyor musun? Özgür Karabat'ın yalanı elinde patladı

Müslüme Yağal davası sürüyor! Ölüm nedeni ne? Son dakika gelişmeleri

ABD müthiş skandalla sarsılıyor! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı
Dünya Havada kayboldu! İngiltere umduğunu bulamadı
Dünya

Havada kayboldu! İngiltere umduğunu bulamadı

İngiltere'den ilk kez gerçekleştirilen yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:54:00 - 2023-01-10 16:03:47
Havada kayboldu! İngiltere umduğunu bulamadı

İngiltere'de ilk kez yapılan "yörüngeye uydu gönderme" görevi başarısız oldu. ABD’li şirket Virgin Orbit’e ait uyduları taşıyan roketin bulunduğu "Cosmic Girl" adlı Boeing 747-400 tipi uçağın, ülkenin güneybatısında yer alan Cornwall'daki pistten kalkış yaptığı, daha sonra roketin Atlantik Okyanusu üzerinde başarılı bir şekilde uçaktan ayrıldığı belirtildi. Roketin yörüngeye ilerlediği, ancak bu sırada sorun meydana geldiği aktarıldı. Uyduların roketten ayrılamadığı ve kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Uçağın ise sorunsuz bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

"Teknik bir sorun, yörüngeye ulaşmamızı engellemiş gibi görünüyor"

Virgin Orbit CEO’su Dan Hart yaptığı açıklamada, "Bu misyonun bir parçası olarak başardığımız birçok şeyden gurur duymakla birlikte, müşterilerimize hak ettikleri hizmeti veremediğimizin farkındayız. Teknik bir sorun, yörüngeye ulaşmamızı engellemiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı Ticari Uzay Uçuşu Matt Archer ise, "İngiltere'nin yörüngeye çıkabileceğini gösterdik, ancak işlem belirlenen yörüngeye ulaşmada başarılı olmadı. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda yaşanan soruna neyin sebep olduğunu araştırırken Virgin Orbit ile yakın bir şekilde çalışacağız. Bu sonuç hayal kırıklığına yol açsa da bir uzay aracını fırlatmak her zaman önemli riskler taşır. 2030'a kadar Avrupa'da küçük uydu fırlatma konusunda lider olma taahhüdümüzü sürdürüyoruz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23