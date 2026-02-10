  • İSTANBUL
Havada kanadı koptu, okyanusa indi! Kimsenin burnu bile kanamadı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 55 kişiyle havalanan yolcu uçağı, kısa süre sonra havada kanatlarından birinin kopması nedeniyle Hint Okyanusuna acil iniş yaptı. 55 yolcudan kimsenin burnu bile kanamadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun yaşadı. Havalimanına geri dönmeye çalışan yolcu uçağı kanadından birinin kopması üzerine okyanusa acil iniş yaptı.

Acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

