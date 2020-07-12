Havada gerilimi artıracak hamle! Rus savaş jetlerinden ABD uçağına müdahale
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-35 ve MiG-31 savaş jetlerinin Japonya Denizi üzerinde seyreden ABD'ye ait keşif uçağına müdahalede bulunduğunu açıkladı.
Rus Su-35 ve MiG-31 savaş jetleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin Japonya Denizi (Doğu Denizi) üzerindeki RC-135 keşif uçağına müdahalede bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Rus hava sahası gözetimi, Japonya'nın (Doğu Denizi) tarafsız suları üzerinde, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırı yönünde uçan bir hava hedefi belirledi.
ABD uçağı uzaklaştırıldı
Açıklamada, Rus savaş jetlerinin keşif uçağına güvenli bir mesafeden eşlik ettikleri ve uçakların ABD uçağı Rus sınırından uzaklaştıktan sonra ana üsse geri döndüğü belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, Rus uçaklarının uçuşunun tarafsız sularla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirdiği de ifade edildi.