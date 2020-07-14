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Dünya

Havada bomba paniği... Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Polonya'dan İrlanda'ya uçan bir uçak, tuvalette bulunan "bomba notu" nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stanstead Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:23:00 -
Havada bomba paniği... Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Krakow-Dublin seferini yapan bir uçak, tuvalette bulunan "bomba notu" nedeniyle Londra'daki Stanstead Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Polonya'dan İrlanda'ya uçan Ryanair uçağı, Essex kenti polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.Yerel saatle 18: 40'da Stanstead'e inen uçağa Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon jeti eşlik etti.

Ryanair'den bir sözcü, "Uçak normal iniş yaptı, ama yolcuların güvenli inişi için uzak bir köşeye çekildi" dedi.

Sözcü, "Britanya polisi uçağı ve yolcuları kontrol ediyor ve ne zaman başka bir uçakla Dublin'e seyahate devam edeceğine karar verecek" diye konuştu.

Essex polisi ise "Tüm yolcuları güvenli bir şekilde uçaktan indirdik. Uçak Stanstead'de izole bir alanda bekletiliyor, soruşturmamız devam ediyor" diye açıklama yaptı.

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