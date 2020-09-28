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Dünya Havada Alman-Rus sürtüşmesi
Dünya

Havada Alman-Rus sürtüşmesi

Rus resmi makamlarından yapılan açıklamada, ülke sınırlarına yaklaşan Alman uçağının engellendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:41:00 -
Havada Alman-Rus sürtüşmesi

NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile sürtüşme içerisinde olan Rusya sık sık NATO ve Avrupa ülkelerine ait savaş uçakları ve gözetim uçaklarına engelleme yapıyor. Zaman zaman gerilimin tırmandığı bu duruma bir yenisi daha eklendi.

Almanya'ya ait R-8A Poseidon tipi gözetim uçağı Rus hava sahasına yaklaşınca Rusya savunma birimleri Su-27 tipi savaş uçağını görevlendirerek Alman uçağını uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC) tarafından verilen bilgiye göre, Rus yapımı Su-27 tipi savaş uçağının, Alman R-8A Poseidon tipi gözetim uçağını engellediği bildirildi. Rus yetkililer, Alman gözetim uçağının Baltık Denizi üzerinde engellendiğini açıkladı.

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