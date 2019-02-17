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Havacılık ve savunma sanayi uzmanları Adana BTÜ’de buluştu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Havacılık ve Savunma Sanayi” adlı bir panel düzenledi.

17 Şubat 2019 Pazar 12:43
Havacılık ve savunma sanayi uzmanları Adana BTÜ’de buluştu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Havacılık ve Savunma Sanayi” adlı bir panel düzenledi.


İki oturumda gerçekleşen panelin ilk bölümüne konuşmacı olarak, Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü Öğretim Üyesi Volkan Nalbantoğlu, Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri Genel Müdürü Fazıl Hızal, TÜBİTAK SAGE’den Başuzman Araştırmacısı Tunca Selbes ve TÜBİTAK SAGE Başuzmanı Arzu Donat katıldı. Oturumda, dünya havacılık tarihi, hava araçları tasarımı ve kavramsal tasarım süreçleri, yönlendirilmiş enerji kavramı, havacılık sektöründe kariyer imkânları, yerli kaynaklarla geliştirilen ve geliştirilmekte olan hava ve yer mühimmatları konuları ele alındı.


Panelin ikinci oturumuna konuşmacı olarak, İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Yükselen, İTÜ Uçak Mühendisi Bestami Aydın, İTÜ Uçak Mühendisi Mehmet Şevki Şimşek ve ODTÜ Uçak Mühendisi Süha Özgür Dinçer katıldılar. Türkiye’de havacılık eğitimi ve sektöre katkısı, havacılık sektöründe mühendisin yeri ve kariyer olanakları konuşuldu.



Türk mühendisler havacılık alanında önemli bir yol aldı


Volkan Nalbantoğlu, TAI’de 4 yıl şef mühendisliğini yaptığı Gökbey helikopterinin, tasarım aşamalarını, çalışma mantığını ve mühendislik evrelerini anlattı. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan Gökbey helikopterinin tasarım sürecinin hangi aşamalardan geçerek oluştuğunu öğrencilere anlatan Nalbantoğlu, Türk mühendislerin havacılık alanında önemli bir yol aldığını ve başarılı projeler ortaya çıkardıklarını söyledi.



Türkiye’nin yerli elektromanyetik silahı: ŞAHİ 209


Enerji sektörü ve savunma sanayi sistemleri hakkında bir sunum gerçekleştiren Fazıl Hızal, savunma sanayinde önemli bir yeri olacak hipersonik merminin çalışma sisteminianlattı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından resmi kabulü yapılan tek ’yönlendirilmiş enerji silahı’ olan ve tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ŞAHİ 209’u ve geliştirilme hikayesini video eşliğinde öğrencilere sundu. Mühendis adaylarına seslenen Hızal, “Eğer mühendis olacaksanız kavramları, olayları anlamanız, hatta bunu yaşıyor olmanız gerekiyor” dedi.



Mezunlara yetecek kadar sektörde iş var


Süha Özgür Dinçer, Türkiye’de havacılık sektöründeki iki önemli ekolün İTÜ ve ODTÜ olduğunu belirtti. Son dönemlerde havacılık mühendisliğine ilginin arttığını ve birçok üniversitede bu alanla ilgili yeni bölümler kurulduğunu ifade eden Dinçer, 2019 yılı itibariyle sektörde havacılık mühendisi mezunlarına yetecek kadar iş olduğuna vurgu yaptı.


Programın sonunda, Adana BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kurtaran ve Adana BTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhşen Çete, konuşmacılara günün anısına teşekkür belgelerini takdim etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:43
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