Havacılık sektörü tedarik zinciri neden bu kadar zor? Şirket kararını değerlendirdi: İlgili bir düzenleme yapılacak

Küresel havacılık sektörü salgın sonrası toparlanmaya doğru ilerlerken, Singapur Airshow'daki şirketler, çözülmesi iki yıl kadar sürebilecek tedarik zinciri zorluklarının devam ettiğini vurguladı. Sektör oyuncuları, seyahat talebindeki toparlanmanın yarattığı baskıya ek olarak parça sıkıntısı ve teslimat gecikmeleri yaşıyor.

Şirket kararlarını değerlendirdi!

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, tedarik zincirindeki darboğazları gidermek için "düzinelerce ve düzinelerce" mühendis görevlendirdi. Benzer şekilde Lufthansa Technik gibi uçak bakım firmaları da bu gecikmelerin önüne geçmek için yedek parça stoklarını arttırıyor. Bu çabalara rağmen, sektör mevcut zorlukları kabul ediyor.

Pandemi sonrası seyahatlerdeki artış, havayollarının özellikle Asya Pasifik bölgesinde yeni ve daha verimli uçaklara yatırım yapmasına neden oldu. Hem Airbus hem de Boeing (NYSE:BA) bu talebe yetişmekte zorlanıyor. Cebu Pacific CEO'su Michael Szucs, havayolu şirketi için yeni Airbus uçaklarının teslimatının programın dokuz ay gerisinde kalmasının beklendiğini belirtti.

Metaller ve ön camlar gibi havacılık kalemleri için tedarik süreleri önemli ölçüde uzadı ve artık 2020 öncesine göre 2 ila 5 kat daha uzun sürüyor. Bu durum, havacılık ve uzay malzemeleri üretiminin azalması, pandemiden kaynaklanan kalifiye işgücü sıkıntısı ve Ukrayna'daki savaşın tedarik kaynakları üzerindeki etkisi gibi faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

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Havacılık tedarik zinciri firması ALA'nın CEO'su Roberto Tonna, havacılık sınıfı titanyum sıkıntısının Ukrayna çatışmasıyla başladığını belirtti. Tonna ayrıca inconel ve çelik gibi malzemelerin yanı sıra kalifiye işgücü teminindeki zorluklardan da bahsetti. Tonna, eskiden 36-40 haftada teslim edilen bir ürünün şu anda 72 haftalık bir teslim süresine sahip olduğunu belirtti ve durumun pandemi öncesi koşullara dönmesi için 18-24 aylık bir süre öngördü.

First Aviation Services COO'su Paul Bolton, bazı parçalar için %20-%30'luk fiyat artışları olduğunu ve bunun %3-%6'lık daha tipik yıllık artışlardan önemli bir artış olduğunu bildirdi. Yüksek performanslı metaller tedarik eden Bibus Metals'ten Joseph Yun, savunma kabiliyetlerini artıran ülkelerden gelen yüksek talep nedeniyle bazı metalleri tedarik etmenin zor ve maliyetli hale geldiğini sözlerine ekledi.

Sektör ayrıca RTX iştiraki Pratt & Whitney tarafından GTF motorlarıyla donatılmış yüzlerce uçağın 2023'ün sonlarından bu yana motor muayeneleri için geçici olarak yere indirilmesiyle uğraşıyor. Bu denetimler bir yıla kadar sürebiliyor ve öngörülebilir gelecekte de devam etmesi bekleniyor.

Alman havacılık grubu Lufthansa'nın bir parçası olan Lufthansa Technik, müşteri sözleşmelerini zamanında karşılamak için daha fazla personel işe alarak, toplu parça satın alarak ve kendi onarım çözümlerini geliştirerek yanıt veriyor. Lufthansa Technik Asya-Pasifik kurumsal satışlar başkanı Dennis Kohr, 'tam zamanında' tedarik konseptinden daha fazla esneklik gerektiren bir konsepte geçildiğini belirtti.

Daha yüksek seviyede yedek uçak ve mürettebat bulundurmak da dahil olmak üzere operasyonel esnekliğin artırılması gerektiğini vurgulayan Szucs'a göre Cebu Pacific de yerel olarak daha fazla yedek parça bulunduruyor. Szucs, seyahat talebindeki toparlanmadan elde edilen mali kazanımlara rağmen, operasyonel zorlukları da kabul ederek, "Yeniden para kazanıyor olmak harika ama çok zor" dedi.