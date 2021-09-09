Havaalanı inşaatında feci ölüm! Arap ülkesini sarsan felaket
Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması yaşandı. Meydana gelen felaket nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.
Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.
İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 1 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.