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Dünya Havaalanı inşaatında feci ölüm! Arap ülkesini sarsan felaket
Dünya

Havaalanı inşaatında feci ölüm! Arap ülkesini sarsan felaket

Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması yaşandı. Meydana gelen felaket nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 06:55:00 -
Havaalanı inşaatında feci ölüm! Arap ülkesini sarsan felaket

Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.

İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 1 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.

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