Hava yoluyla şubatta 12.8 milyon yolcu taşındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)Genel Müdürlüğü, şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 60 bin 198, dış hatlarda 37 bin 37 olarak kaydedildi. Aynı ayda üst geçiş trafiği 33 bin 253’ü buldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 130 bin 488’e ulaştı. Türkiye genelindeki havalimanlarında şubat ayı iç hat yolcu trafiği 7 milyon 618 bin 937, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 131 bin 874 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 12 milyon 764 bin 699 olarak gerçekleşti.