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Dünya Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Yeniakit Publisher
2024-04-13 21:37:00 - 2024-04-13 21:41:04
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Kazakistan yetkilileri, ülkeye kaçak yollarla ucuz tahıl girişini engellemek için başlattıkları kara, demir ve deniz yoluyla yapılan tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı. Bu ülkeler bu yasağın sonuçlarına maalesef katlanacak.

Kazakistan yetkilileri, ülkede kaçak yollardan gerçekleştirilen ucuz tahıl ithalatını engellemek amacıyla kara, demir ve deniz yoluyla yapılan tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı. Kazakistan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yasağın 6 ay daha uzatılması kararı dün imzalandı ve bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu yasağın, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri olan Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla gerçekleştirilen tahıl ithalatını kapsadığı belirtilmektedir. Ancak bu karar, demir yoluyla diğer ülkelere transit geçiş yapılmasını engellememektedir.

Geçen yıl, Kazakistan, Rusya'dan ülkeye kaçak yollarla ucuz tahılın girişini önlemek amacıyla bir karar alarak tahıl ithalatını yasakladı. Bu adımın temel hedefi, ülkenin yerli tarım sektörünü korumak ve yasadışı ticareti engellemekti. Bu yasak, özellikle tahıl üreticileri ve yerel tarım endüstrisi için önemli bir koruma mekanizması olarak görüldü. Kazakistan Tarım Bakanlığı'nın aldığı bu karar, ülkenin tahıl ithalatı politikalarında önemli bir değişiklik olarak dikkat çekti ve iç piyasada dengenin korunması için bir adım olarak değerlendirildi.

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