Hava savunma füzelerinin üretildiği fabrika havaya uçtu!

Alman savunma şirketi Diehl Defense'in Batı Almanya'nın Trozdorf (Kuzey Ren-Vestfalya) kentindeki patlayıcı üretim tesisinde güçlü bir patlama meydana geldi. IRIS-T SLM hava savunma sistemlerinin üretildiği fabrikada yaşana patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

Alman merkezli Bild gazetesinde yer alan habere göre, Bild gazetesinin haberine göre, Alman savunma şirketi Diehl Defense'in Batı Almanya'nın Trozdorf (Kuzey Ren-Vestfalya) kentindeki patlayıcı üretim tesisinde güçlü bir patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 2 kişi ağır yaralandı. Polis, itfaiye ve kurtarma helikopteri olay yerinde. İlk verilere göre patlama, şirketin binalarından birinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Şu anda soruşturmada bunun iş kazası olduğu değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Almanya’nın Ukrayna ordusuna da sevk ettiği “IRIS-T SLM” hava savunma sistemlerini üreten Diehl fabrikası'ndan Mayıs ayında yangın çıkmıştı.

Diehl, Almanya'nın Ruslara karşı savunması için Ukrayna ordusuna teslim ettiği uçaksavar savunma sistemi IRIS-T SLM üretiyor. Bu hava savunma sistemi, NATO ve Avrupa ülkelerinin savunması açısından da stratejik öneme sahip.

KAZA MI SABOTAJ MI?

Savunma sanayi alanında bilgileri paylaşan haber sitesi Oryx'e göre Almanya, 2022 yılı ekim ayından bu yana Ukrayna'ya 12 adet “IRIS-T SLM” karadan havaya füze sistemi ve 22 füze rampası sevk etti.

Savunma sanayi şirketinin kritik öneme sabotaj iddialarını akıllara getirdi.