Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir
Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Irini Operasyonu adıyla Türk gemisine yapılan baskına ilişkin konuştu. Karataş, Avrupa Birliği'nin harekatı iptal etmediği takdirde savaş durumunun söz konusu olabileceğini kaydetti.
Irene Operasyonu kapsamında, Libya'ya giden Türk gemisine ağır silahlı Alman özel timi baskın düzenledi. Yapılan hukuk dışı muamele sonrası Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş Irini Operasyonu adı altında Türk gemisine yapılan baskını şöyle değerlendirdi:
"İrin akan girişim. AB öyle mi? Çoktan taraflarını seçmişler. Şimdi misilleme hakkı Türkiye'nindir. O zaman şöyle yapalım; Sıkıştırdığın yerde gemilerine çıkacaksın. Şüphe mi? Türk Boğazları'ndan yüzlerce şüpheli gemileri geçiyor.
Yunanlı komutanın işin içinde olması ise ayrı bir facia. Ağa babalarının arkasına saklanmışlar.
AB harekatı iptal etmezse savaş nedenidir. AB, NATO ve ülkeler nezdinde diplomatik ve hukuki yollar denenmeli, sonra gereği yapılmalıdır."