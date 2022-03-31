Hava nasıl olacak? 31 Mart Perşembe hava durumu | İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa hava durumu:
Son dakika hava durumu haberleri merak ediliyor. Çok çetin ve zorlu geçen kışın ardından havaların da ısınmaya başlaması nedeniyle vatandaşlar kendilerini sahillere, parklara Hattı. Mart ayının geride kalmasıya birlikte nisan ayın ve dahi Ramazan ayına gireceğiz. Ramazan ayında havaların nasıl olacağı yine oruç tutacak Müslümanlar tarafından merakla araştırılıyor. Hava nasıl olacak? Pek çok kişi havanın önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart 2022 Perşembe Meteoroloji hava durumu bilgileri.
Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken 28 il için sarı kodlu alarm verildi. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Çöl tozu hangi illerde var?
Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'den geçtiğimi günlerde yaptığı çöl tozu uyarılarında, "İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacak" ifadelerini kullandı. Şen, hava durumu ile ilgili olarak özellikle astım hastalarının dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.
Meteoroloji'den gelen son dakika çöl tozuna ilişkin açıklamada "Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
31 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Adana: Az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu 21
Samsun: Az bulutlu 23
Trabzon: Az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu 20