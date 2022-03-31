Hava nasıl olacak? 31 Mart Perşembe hava durumu | İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa hava durumu:

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken 28 il için sarı kodlu alarm verildi. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Çöl tozu hangi illerde var?

Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'den geçtiğimi günlerde yaptığı çöl tozu uyarılarında, "İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacak" ifadelerini kullandı. Şen, hava durumu ile ilgili olarak özellikle astım hastalarının dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Meteoroloji'den gelen son dakika çöl tozuna ilişkin açıklamada "Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

31 Mart Perşembe hava durumu

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 21

Samsun: Az bulutlu 23

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu 20