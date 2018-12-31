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Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:40
Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem İmamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından Periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 Albay, 2 Yarbay, 5 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen, 3 Teğmen, 31 Astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında 31.12.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Şüphelilerden 8 i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir' denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:40
  1. Ankara
  2. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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