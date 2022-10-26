Hava kirliliğiyle topyekûn mücadele edelim

Erdoğan Gül

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kasım 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile özellikle kış aylarında etkisini gösteren hava kirliliğinin kaynaklarının tespiti ve alınması gereken önlemlere yönelik çalışma yapıldığını kaydetti. Mobil Ölçüm Aracı ve Sabit İstasyonlarla detaylı kaynak analizlerinin yapıldığını belirten Özlü, “Düzce’de Kasım ayından Nisan ayına kadar hava sirkülâsyonu olmadığı için hava kirliliği gündeme geliyor. Ciddi ölçüm ve çalışmalar yaptık. Hava Kirliliğinin kaynaklarını ölçtük. Tedbirleri belirledik. Artık uygulama zamanıdır. 365 gün Düzce’nin havası kirli değil, bunu düzeltmek isterim” ifadelerinde bulundu.

Topyekûn mücadele etmeliyiz

“Sadece Düzce Belediyesi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün alacağı tedbirlerle hava kirliliği mücadelesi olmaz. Düzce’de yaşayan tüm vatandaşların bu konuya eğilmesi gerekmektedir” diyerek sözlerine devam eden Başkan Özlü, “Düzce’de hava kirliliğiyle mücadele edilmesi noktasında bize destek verin. Tek başımıza bunu yapamayız. Hava kirliliği hepimizi ilgilendiriyor. Topyekûn mücadeleyi hep birlikte yapalım. Düzce’de farkındalık oluşturmak istiyorum ve sizlerden destek bekliyorum” diye konuştu.

Hal Kavşağının Kuzey Çevre Yoluna bağlanması ile birlikte araç yoğunluğunun şehrin dışına çıkacağını kaydeden Özlü, “ Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İşi baştan çok sıkı tutarsak bunu çözebiliriz. Hava kirliliği konusunda ağır davranamayız. Devletimizin bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız” dedi.

Özlü “Bilinç oluşmasını istiyoruz”

Kömür denetimlerine devam edeceklerini ve 6 Bin kalorinin altında kömürün satışına kesinlikle izin vermeyeceklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Doğalgaz şirketi hatları getiriyor ancak 20 bin hane doğalgaz kullanmıyor. Köylerimiz de artık doğalgaz kullanmak istiyor. Ovadaki köylerde çalışma başlatacağız. Elektronik egzoz denetimleri daha sıkı şekilde yapılacak. Araç sahipleri araçlarının emisyonlarını daha iyi kontrol ettirmeli. Hava kirliliği artarsa transit geçişleri Kaynaşlı’dan verip Düzce’nin içine araç sokmayacağız. İnsanlar lastik, yağ yakıyorlar. Bunların verdiği zarar fabrikalardan daha fazla zarar veriyor. Lastik ve madeni yağ yakımında çok ciddi cezaları var. Bu yağ yakanlar ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu sene çok sıkı tedbirlerimiz olacak. Mücadelemizde bir bilinç olmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Doğalgaz dönüşüm projesi başlıyor

Hava Kirliliği İyileştirme çalışmaları kapsamında doğalgaz kullanımının çok önemli olduğunu ve bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan hava kalitesinin iyileştirilmesinde 2 Milyon TL hibe alındığını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Bakanlık tarafından hava kalite modellemesinde kullanılan Nefes yazılımı verileriyle birlikte Camikebir Mahallesinde Doğalgaz Dönüşüm Projesi çalışmaları başlatıldı. Çalışma alanında belirlenen 51 hanede yapılacak dönüşüm ile bu hanelerde katı yakıt kullanımı sona erecek. Bu çalışmaları yaygınlaştırmak ve en azından merkez ve ova içindeki köylerde doğalgaz kullanımının teşvik edilmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Tüm veriler açıklandı

Ardından Hava Kirliliği İyileştirme sunumunu gerçekleştiren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, “ Beyciler, Fevzi Çakmak, Ağa ve Darıcı mahallelerinde mobil ve Fidanlık, Belediye ve Bahçeşehir’de sabit istasyonlarda yaptığımız ölçümlere göre Sanayi, Ulaşım, Yakma ve Isınma kaynaklı kirlilik yaşanmaktadır” dedi.

Sanayi kaynaklı kirliliğin yüzde 25-30 bandında olduğunu kaydeden Gülmez, emisyon kirliliği riski taşıyan 140 tesis ve 17 sanayi kuruluşuna denetim ile ağaç ve kereste üretim tesislerinin 29’unda gerekli verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ulaşımda da egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapıldığını ve hava kirliliğine olan etkisinin 25-30 oranında olduğunu söyleyen Gülmez, ve kaçak mazot, madeni yağ kullanan araçlara cezai işlem uygulandığını kaydetti. Atık Yakmanın hava kirliliğine etkisinin yüzde 20-25 oranında tespit edildiğini de ifade eden Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, sürekli denetimlerin yapılarak cezai işlemlerin uygulanacağı belirtti.

Son olarak Isınma Kaynaklı kirliliğin de yüzde 25-30 oranında olduğunu söyleyen Gülmez, kömür denetimlerinin sıkılaştırılacağını kaydetti.

Sunumun ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gazetecilerin sorularını cevapladı.