  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hava kirliliğinin çocuklarda astımı tetiklediği ortaya çıktı
Sağlık

Hava kirliliğinin çocuklarda astımı tetiklediği ortaya çıktı

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astım gelişme riskinin daha yüksek olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 04:51:00 -
Hava kirliliğinin çocuklarda astımı tetiklediği ortaya çıktı

Danimarkalı bilim insanları, hava kirliliğinin sağlığa olan etkileri üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astım gelişme riskinin yüksek olduğu sonucuna ulaştı.

Çalışma kapsamında, astım veya hırıltılı solunum olup olmadığını tespit etmek için 1997-2014 yılları arasında doğan 3 milyondan fazla çocuk üzerinde çeşitli incelemeler yapıldı. İnceleme sonucu, 122.842 çocukta astım ve sürekli devam eden hırıltılı solunum tespit edildi.

Hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda görülüyor

Daha sonra araştırmacılar, bu çocukların evlerinde kirli hava ölçümü gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar ise, bu çocukların uzun süre hava kirliliğine maruz kaldığını gösterdi.

Araştırmacılar, elde edilen bulgularla birlikte hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astım geliştiği sonucuna ulaştı.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü tıp dergisi The BMJ'de yayınlandı.

 

danimarka, hava kirliliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi
Gündem

Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Türkiye’nin menfaatine her faaliyete karşı çıkmasıyla ve Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yıl..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Ekrem İmamoğlu'nun o anları gündem oldu! Bir türlü yapamadı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun o anları gündem oldu! Bir türlü yapamadı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir açılış töreninde kurdeleyi kesemedi.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı