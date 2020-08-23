Hava kirliliğinin çocuklarda astımı tetiklediği ortaya çıktı

Danimarkalı bilim insanları, hava kirliliğinin sağlığa olan etkileri üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astım gelişme riskinin yüksek olduğu sonucuna ulaştı.

Çalışma kapsamında, astım veya hırıltılı solunum olup olmadığını tespit etmek için 1997-2014 yılları arasında doğan 3 milyondan fazla çocuk üzerinde çeşitli incelemeler yapıldı. İnceleme sonucu, 122.842 çocukta astım ve sürekli devam eden hırıltılı solunum tespit edildi.

Hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda görülüyor

Daha sonra araştırmacılar, bu çocukların evlerinde kirli hava ölçümü gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar ise, bu çocukların uzun süre hava kirliliğine maruz kaldığını gösterdi.

Araştırmacılar, elde edilen bulgularla birlikte hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astım geliştiği sonucuna ulaştı.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü tıp dergisi The BMJ'de yayınlandı.

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