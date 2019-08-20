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Hava kirliliğin günde 1 paket sigara kadar zararı var

Bilim insanları, hava kirliğine sürekli maruz kalmanın, akciğer ve alt solunum yolları hastalıklarına yakalanma riski bakımından günde bir paket sigara içmeye eş değer olduğu uyarısını yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:01
Hava kirliliğin günde 1 paket sigara kadar zararı var

Sonuçları ABD Tabipler Birliği yayını "JAMA Journal"da yayımlanan araştırmada, hava kirliliğine yol açan bileşenlerin güneş ışığıyla etkileşimiyle ortaya çıkan yer seviyesindeki ozon gazının, amfizem gibi, akciğerlerde ve diğer oksijen taşıyan alt solunum organlarında ortaya çıkan, doku ve organlar arasında hava boşlukları oluşturarak vücudun yeterli miktarda oksijen kullanmasını engelleyen rahatsızlıkların ortaya çıkmasında, günde bir paket sigara kadar etkili olduğunu belirledi.

Araştırma kapsamında ABD'nin New York, Los Angeles, Chicago, Baltimore, St. Paul ve Winston-Salem kentlerinde yaşayan, yaşları 45 ve 84 arasındaki 7 binden fazla sağlıklı yetişkini 10 yıl boyunca izleyen bilim insanları, hava kirliliği oranlarının yüksek olduğu söz konusu metropollerde yaşayan kişilerde amfizem ortaya çıkma riskinin, hava kirliliği oranlarının düşük olduğu yerlerde yaşayıp günde bir paket sigara içen bireylere eşit olduğunu ortaya koydu.

3 yıl ilave yaşlanmaya eş değer

Araştırmaya önderlik eden Columbia Üniversitesinden Dr. Graham Barr, "Hava kirliliğine maruz kalmanın amfizeme yakalanma riskini belirgin şekilde artırdığını gördük. Bu, günde 1 paket sigara içmeye eş değer bir risk oluşturuyor ve vücuda 3 yıl ilave yaşlanmaya eş değer bir zarar veriyor" ifadesini kullandı.

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesinden Dr. Joel Kaufman da "Sigara içmek amfizeme yol açan en önemli etken. Hastalığın ortaya çıkmasında hava kirliliğinin de bu kadar etkili olduğunu görmek bizim için sürpriz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:01
  1. ABD Tabipler Birliği
  2. Hava kirliliği
  3. Sigara

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