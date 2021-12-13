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Dünya Hava kirliliği sebebiyle okullar tatil edildi
Dünya

Hava kirliliği sebebiyle okullar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:59:00 - 2021-12-13 13:00:38
Hava kirliliği sebebiyle okullar tatil edildi

 

İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı. Yetkililer, Tahran halkının mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını isterken, havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküllerin akciğerlere zarar verdiği ve bu nedenle kirli havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve akciğer hastalarında kötü sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12. sırada yer alıyor. Tahran’da, her yıl kış ayında etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran’ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran’daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

 

 

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