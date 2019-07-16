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Hava kalitesini iyileştirmek için adımlar atılıyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, ilçenin en önemli meselelerinden biri olan hava kirliliğine çözüm üretmek için gerekli adımları atıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 14:59
Hava kalitesini iyileştirmek için adımlar atılıyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, ilçenin en önemli meselelerinden biri olan hava kirliliğine çözüm üretmek için gerekli adımları atıyor. Belediye ekibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ iş birliği ile yürütülen HEYGEL projesinin İstanbul’da Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştayına katıldı.


Çalıştayda, Marmara bölgesindeki şehirlerin hava kirliliğine çözüm bulmak adına geliştirilen teknikler ve hava kirliliği konusunda sıkıntı teşkil eden noktalara dikkat çekilirken, İstanbul’da Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştaya İnegöl Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı katılım sağladı.


Çalıştayda İTÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda proje yürütücüsü Prof. Dr. Alper Ünal tarafından HEYGEL projesine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Alper Ünal, HEYGEL projesinin alanında modelleme ve dünyada gelişen tekniklerin kullanılmasıyla ortaya çıktığını dile getirdi. Ünal, ayrıca hava yönetimi için etkin çözümlerin şehirlerimizde yayılmasının önemine dikkat çekti. Hava kirleticilerinin oluşumu, yayılımı, izlenmesi sürecinin ve kontrolünün belirli ulusal bir sistematik çerçevesinde yürütülmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında kurulu bulunan Hava Emisyon Yönetim Portalının kısaca HEY olarak adlandırıldığını kaydeden Alper Ünal, “Hâlihazırda kullanılan HEY Portalı yapısıyla, kilometre ölçeğinde emisyon dağılım haritaları hazırlandı. HEYGEL projesiyle sokak ölçeğinde sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Hava kalitesi modeli çalıştırılmasını da mümkün kılan HEY Portalı üzerinden diğer bölgelerin çalışılmasına HEYGEL-Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi Projesiyle devam edilecek. Bütün Türkiye’nin bölgesel hava kalitesi ve emisyon dağılım haritaları 2023 yılı itibariyle tamamlanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:59
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