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Hava kadar su kadar önemli polen!

Tarihte bilinen en eski besin takviyelerinden birisi olan polende insan vücuduna yararlı tam 22 çeşit aminoasit, 27 çeşit madensel tuz, doğal hormon, enzim, pigment, karbonhidrat ve ferment bulunmaktadır.

14 Mart 2019 Perşembe 12:31
Hava kadar su kadar önemli polen!

Tarihte bilinen en eski besin takviyelerinden birisi polendir. Osmanlılar göçebe kökenlerinden gelen gelenekle, bal ve poleni el üstünde tutmuşlardır. Arılar bir çiçeğe kondukları zaman çiçek üzerindeki polen tozları arı üzerine yapışırlar, arılar üzerlerine yapışan bu toz zerreciklerini salgıladıkları sıvı yardımıyla bir birine yapıştırarak ayaklarına tuttururlar ve kovana taşırlar. Arıcılar ayaklarındaki polenleri almak için kovan girişine tuzak kurarlar. Zavallı hayvan bu tuzakta bazen polenle birlikte ayağından da olur. Polen kapanının altındaki tepsiye dökülürler. Genellikle arı yetiştiricileri, bir gün poleni kendileri alırlar, bir sonraki günde arılara bırakırlar.

Yapılan araştırmalar arının sabah ne tür çiçeğe konarsa, akşama kadar sadece o tür çiçeğe konmaya devam ettiğini göstermektedir. Yani çiçeklerin neslinin devamı için başka çiçeklerle tozlaşmasına vesile olmaz!

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda arıların yokluğundan dolayı polen taşınmasının olmaması durumunda, bütün dünyadaki hayatın birkaç sene içerisinde yok olacağı yönündedir. Tozlaşma olmayacak, bitkiler çoğalıp gelişemeyecek. Sonuçta bitkiyle başlayan hayvan ve insan beslenme döngüsü kesilecek ve elbette hayat duracaktır! Polende insan vücuduna yararlı tam 22 çeşit aminoasit, 27 çeşit madensel tuz, doğal hormon, enzim, pigment, karbonhidrat ve ferment bulunmaktadır. Ayrıca polende bulunan elementlerden bazıları da demir, bakır, kalsiyum, sodyum, magnezyum, silisyumdur. Ayrıca A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C, D, E, H ve P vitaminleri bulunur.

Polenin faydaları

-H vitamini sayesinde gelişmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır, deri ve göz kapağı iltihaplarını önler

-İçinde bulunan rutin sayesinde fazla kanamayı engeller.

-Kalp kasının çalışmasını güçlendirir.

-Bağırsak iltihaplarını iyileştirir.

-İştah açıcıdır. Kabızlık ve tıkanmaları ortadan kaldırır.

-İshali giderir.

-Bağırsaklardaki yararlı ve zararlı bakterileri düzenler.

-Asabi gerginliği kaldırır.

-Kuvvet şurubu gibidir.

-Beyni güçlendirir.

-Kandaki alyuvar sayısını % 25-30 oranında artırır.

-Hemoglobini % 15 oranında artırır.

-Görme yetisini artırır.

-Saçın gelişmesine katkıda bulunur.

-Prostata faydalıdır.

-Deriyi besler.

-Hemeroidi giderir.

-Yüksek tansiyonu önler.

-Soğuk algınlığını giderir.

-Kalbi güçlendirir.

-Kanser tedavisinde destekleyici olur.

-Alerjilere karşı vücut direncini artırır.

-Enerji ve direnç verir.

Yukarıda sayılanlardan çok daha fazla faydası olduğu bilinmektedir ve ilerleyen teknoloji sayesinde daha birçok faydası keşfedilecektir.

Elbette ifrattan kaçının

Normal şartlarda polenin sindirilmesi 2 saatlik zaman alır.

Sade şekilde yenilebileceği gibi ılık süte, meyve suyuna karıştırılarak veya bal ile karıştırılarak da yenilebilir.

İlk kullanmaya başlandığında bir hafta süreyle sadece 1 çay kaşığı kadar yenilerek başlanmalıdır.

Polen her hafta biraz daha artırılarak yenilir, fakat günlük 30 – 35 gramdan fazlası zararlıdır.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:31
  1. polen
  2. Osmanlı
  3. Arı
  4. bal
  5. Arıcılar
  6. Polen kapanı
  7. aminoasit
  8. madensel tuz
  9. doğal hormon
  10. enzim
  11. pigment
  12. karbonhidrat
  13. ferment
  14. H vitamini

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