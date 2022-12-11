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Gündem Hava hücum harekâtlarının isimsiz kahramanları! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı
Gündem

Hava hücum harekâtlarının isimsiz kahramanları! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu şartlarda operasyonlara destek veren Hava hücum harekâtlarının isimsiz kahramanlarını, "Her dağın zirvesi Mehmetçik" etiketiyle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 15:45:00 -
Hava hücum harekâtlarının isimsiz kahramanları! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Onlar, en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar, arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun. Her dağın zirvesi Mehmetçik." ifadelerine yer verildi.

Operasyonlardan kesitlerin de olduğu görüntülerde, pilotların şu sözleri de yer aldı:

"Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun. Yeri gelir, silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için 1-2 saatlik, bazen uykusuz geceler... Tek amacımız var, fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Arazi ne kadar kötü olursa olsun, tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Arka planda, isimsiz kahramanlar sizin rahatınız için her şeyi yapmaktadır. Bizim sizden isteğimiz, dualarınızı bizden eksik etmeyin." ifadeleri de yer aldı.

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