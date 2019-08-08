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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, eski hakim yüzbaşı tutuksuz sanık Özgür Tüfekci hakkında, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti- Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol tedbirlerine uymadığı tespit edilen bir sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, taraf avukatları ile tutuksuz sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Mütalaaya katılmadığını beyan eden sanıklar, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi. Bazı sanıklar ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski kurmay albay Hüseyin Ergezen'in bulunduğu 24 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, hakkında vareste tutulma kararı bulunmayan ve dosyaya mazeret sunmayan eski hakim yüzbaşı tutuksuz sanık Özgür Tüfekci hakkında, 5 Ağustos 2019'dan itibaren yapılan duruşmalara katılmadığı, Denetim Serbestlik Müdürlüğüne yazılan yazı sonucunda 19-22 ve 26 Temmuz 2019 tarihlerinde hakkındaki adli kontrol gereği ikametine en yakın karakola imza atma tedbirine riayet etmediği ve üzerine atılı suça ilişkin mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıkların, haklarındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddeden heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 9-10 ve 11 Ekim'e erteledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
  1. Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
  2. Özgür Tüfekci

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