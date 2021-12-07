Hava Forum İstanbulluları uyardı: Kış havası yaklaşıyor
Meteorolojik bilgiler ışığında yaklaşan hava koşuları konusunda Türkiye genelinde uyarılarda bulunan Hava Forum, sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı.
Yeni Akit ANKARA
Son radar görüntülerine göre İstanbul’da beklenen yağışın geldiğini belirten Hava Forum zaman zaman kış havası yaşanacağı uyarısında bulundu.
Meteorolojik bilgiler doğrultusunda Hava durumu, doğa olayları ve bilime dair uyarılarda bulunan Hava Forum sosyal medya hesabından İstanbul’da beklenen yağışlı havanın Avrupa yakası üzerinden geldiğini boğaz hattında etkili olabileceğini duyurdu. Zaman zaman kış havası yaşanacağı paylaşımı yapan Hava Forum, “İstanbul hazırsan hadi yavaştan başlayalım. Son radar görüntülerine göre beklediğimiz yağış geldi. Sabahki güneşli hava gitti. Yağmur ilk başta Avrupa yakası ve boğaz hattında başlayacak. Gece hava soğuyor. Çarşamba soğuk ve zaman zaman yağmurlu bir kış havası bekliyoruz” uyarısında bulundu.