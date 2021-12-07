  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hava Forum İstanbulluları uyardı: Kış havası yaklaşıyor
Yaşam

Hava Forum İstanbulluları uyardı: Kış havası yaklaşıyor

Meteorolojik bilgiler ışığında yaklaşan hava koşuları konusunda Türkiye genelinde uyarılarda bulunan Hava Forum, sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 19:35:00 - 2021-12-07 19:36:05
Hava Forum İstanbulluları uyardı: Kış havası yaklaşıyor

Yeni Akit  ANKARA

Son radar görüntülerine göre İstanbul’da beklenen yağışın geldiğini belirten Hava Forum zaman zaman kış havası yaşanacağı uyarısında bulundu.

Meteorolojik bilgiler doğrultusunda Hava durumu, doğa olayları ve bilime dair uyarılarda bulunan Hava Forum sosyal medya hesabından İstanbul’da beklenen yağışlı havanın Avrupa yakası üzerinden geldiğini boğaz hattında etkili olabileceğini duyurdu. Zaman zaman kış havası yaşanacağı paylaşımı yapan Hava Forum, “İstanbul hazırsan hadi yavaştan başlayalım. Son radar görüntülerine göre beklediğimiz yağış geldi. Sabahki güneşli hava gitti. Yağmur ilk başta Avrupa yakası ve boğaz hattında başlayacak. Gece hava soğuyor. Çarşamba soğuk ve zaman zaman yağmurlu bir kış havası bekliyoruz” uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?
Aktüel

Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başı..
Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
Kadın - Aile

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

En sık tesadüfülen ayak meselelerinden biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve sızı şikayetlerine neden olabiliyor. ..
TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
Ekonomi

TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücrete ilişkin, "Bu yıl hiç olmadığı kadar bir mutabakatımız var hem işçi kesimi hem hükümet tarafı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay