Hava durumu son dakika haberleri: Hava nasıl olacak? Yağış var mı hava durumu nasıl?

Meteoroloji son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Soğuk ve kar geri geliyor. Yurt genelinde kar yağışı hakim olacak. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre kar yağışı birçok noktada kendini gösterecek, İstanbul'da karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı görülecek. Bugünden itibaren etkili olacak yağış salı gününden itibaren yerini soğuk ve karlı havaya bırakacak. Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Mart ayında güneş yer yer yüzünü gösterse de Meteoroloji'den kar uyarısı geldi. Mart ayının son günlerini yaşadığımız bugünlerde Türkiye kış günlerine tekrar dönecek. Soğuk havaların kendini iyice hissettireceği yeni haftada yurt genelinde kar yağışı hakim olacak. Meteoroloji’nin yayınladığı haftalık hava durumu haritasına göre bugünden itibaren etkisini artıracak yağışlarla beraber sıcaklıklar düşecek, yer yer kar etkili olacak. Salı günü itibarıyla hava sıcaklıkları 6 ila 15 derece azalacak.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu. İstanbul’da 10 derece dolaylarında hissedilen hava sıcaklıkları gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşecek. Görülecek karla karışık yağmurun yanında yer yer kar yağışı gözlenecek. Çarşamba günü Marmara genelinde beklenen kar yağışı, İstanbul'da da kendini gösterecek. Cuma gününden sonra ise soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

Kar yağacak mı?

Kar nerede yağacak? Tahminlere göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde hafta ortasından itibaren kar yağışı gözlenecek. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken birçok şehir beyaza bürünecek.

Yağmur var mı? Yağmur nerede yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu nasıl Meteoroloji?

Meteoroloji hava durumu merak ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahmini raporu verileriX

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloij Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Pazartesi hava nasıl olacak?

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

Salı hava nasıl?

Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek.

Perşembe hava nasıl?

Perşembe günü hava nasıl olacak? Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.