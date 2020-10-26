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Yaşam Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu!
Yaşam

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl hava durumu, Meteoroloji hava durumu tahmini, bugün hava nasıl olacak yağmurlu mu güneşli mi? Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji’den havanın nasıl olacağına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. İşte bugün hava nasıl olacak? Sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:44:00 -
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu!

Meteoroloji raporlarına göre bugün ile yarın için hava durumu detaylarına buradan ulaşabilir. Bugün hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanıyor. İstanbul'da yağış bekleniyor mu? Marmara Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den yapılan son tahminlere göre bölgelerin hava durumu bilgileri.

Hava nasıl olacak?

Yağmur nereye yağacak? Hava nasıl olacak güneşli mi yağışlı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Düzce ve Zonguldak’ı sağanak yağış konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava durumu için tıklayın.

 

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