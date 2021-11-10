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Aktüel Hava durumu Meteoroloji hangi illere kar yağacak? 10 Kasım İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Aktüel

Hava durumu Meteoroloji hangi illere kar yağacak? 10 Kasım İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Kar ne zaman yağacak nereye yağacak? Kar ne zaman nereye yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış ve kar uyarısında bulundu. Peki, hangi illerde kar yağacak? Kar yağışı hangi illerde olur? Karadeniz kar mı yağacak? Kar nereye yağacak hangi illere kar yağacak? İşte Meteoroloji son dakika hava durumu bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 07:52:00 - 2021-11-10 07:54:02
Hava durumu Meteoroloji hangi illere kar yağacak? 10 Kasım İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji son dakika hava durumu bilgileri vatandaşlar tarafından mereak ediliyor. Yurt genelinde havalar soğumaya başladı. Pek çok il için sağanak yağış uyarısı gelirken bazı bölgeler içinse kar yağışı beklenildiği açıklandı. Peki, kar ne zaman nereye yağacak? Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kar ne zaman yağacak?

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt ve Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13, Ağrı ve Iğdır'da 16, Erzincan'da 18 derece olması öngörülüyor. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hâkim olacak. Çarşamba günü; Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Kar nereye yağacak hangi illere kar yağacak?

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. 

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