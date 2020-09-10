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Aktüel Hava durumu İzmir
Aktüel

Hava durumu İzmir

İzmir'de hava nasıl? |İzmir’de yaşayanlar ve bu şehre gidecek olanlar hem günlük hem haftalık hava durumunu araştırıyor. Peki, İzmir’de bugün hava kaç derece? İzmir hava durumu | İzmir’de yarın hava nasıl olacak? İzmir 30 günlük hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:42:00 -
Hava durumu İzmir

İzmir’de hava nasıl? İzmir’de yaşayanlar havanın nasıl olduğunu merak ediyor. İzmir hava durumunun nereden öğrenileceği merak ediliyor. Peki, İzmir’de hava nasıl olacak?

Hava durumu İzmir

Günlük, saatlik, 5 günlük hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. Ayrıca farklı hava durumu uygulamalarından da anlık, saatlik hatta 30 günlük tahminlere ulaşabilirsiniz.

İzmir hava nasıl olacak yarın

İzmir’in 5 günlük hava tahmin raporuna MGM internet sitesinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden daha uzun süreli tahminlere ulaşılmıyor.

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İzmir anlık hava durumu | İzmir 7 günlük hava durumu

MGM ve diğer hava tahmin uygulamalarından anlık hava tahmin raporuna erişim sağlayabilirsiniz. MGM’de ise 5 günlük tahmine ulaşabilirsiniz.

İzmir 30 günlük hava durumu

Uzun vadeli plan yapacak olanlar 15, 30, 90 günlük tahminlere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak MGM’de uzun süreli tahminler yayınlanmıyor. Çünkü bu şekildeki uzun süreçli tahminlerde hata payı yüksek oluyor. Bazı internet sitelerinde ise belirlediğiniz tarihlerdeki tahminlerin yanı sıra aynı dönemleri içerek geçmiş yıl verileri de karşınıza çıkabiliyor. Böylelikle geçen yıl ki hava durumuyla bu senekini karşılaştırmış olabilirsiniz.

Hava durumu uygulaması indir

Hava durumu bilgisine mobil cihazlarınızdan hızlıca ulaşabilirsiniz. Bunun için Play Store ve App Store’den hava tahmin uygulamalarına göz atabilirsiniz.

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