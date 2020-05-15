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Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati değişti

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:11:28 -
Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati değişti
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