Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da yakalandı Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride bulunan DHKP/C'nin sözde 'üst düzey sorumlusu' Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da enselendi.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da yakalandı. Ayrıntılar Geliyor...

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