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Spor Hatayspor'un "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası
Spor

Hatayspor'un "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası

Sona eren kampanya kapsamında 473 bin 714 fidan bağışı yapıldığı duyuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:38:45 -
Hatayspor'un "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kentte yıl içinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında başlattığı fidan bağışı kampanyasının sona erdiği bildirildi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay içinde başlatılan kampanyaya 473 bin 714 fidan bağışı yapıldı.

Açıklamada kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür edildi.


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