Hatayspor'un "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası
Sona eren kampanya kapsamında 473 bin 714 fidan bağışı yapıldığı duyuruldu
HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kentte yıl içinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında başlattığı fidan bağışı kampanyasının sona erdiği bildirildi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay içinde başlatılan kampanyaya 473 bin 714 fidan bağışı yapıldı.
Açıklamada kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür edildi.