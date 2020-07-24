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Spor

Hataysporlu futbolcu Yusuf Abdioğlu, takımına Süper Lig'de de katkı vermek istiyor

Savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu: "Hatayspor'u daha farklı başarılara ulaştırmak istiyoruz. İnşallah seneye de Hatayspor'da kalıp güzel işler yaparız"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:45:16 -
Hataysporlu futbolcu Yusuf Abdioğlu, takımına Süper Lig'de de katkı vermek istiyor

HATAY (AA) - İZZİDDİN NAZLI - Hatayspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, takımıyla Süper Lig'de de başarılı olmak istiyor.

Hatayspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunda forma giydiği 32 maça da ilk 11'de başlayan Yusuf Abdioğlu, 2 kez fileleri havalandırdı.

Gösterdiği performansla Hatayspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan ve kulübüyle sözleşmesi devam eden deneyimli futbolcu, takımına Süper Lig'de de katkı vermek istiyor.


- "İnşallah seneye de Hatayspor'da kalıp güzel işler yaparız"


Yusuf Abdioğlu, AA muhabirine, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Her zaman yanlarında olan Hatay halkının bu sevinci hak ettiğini belirten Yusuf, "Geçen sene özellikle kupa maçlarından sonra taraftarımızın sayısı ve bize olan inançları gün geçtikçe arttı. Onları geçen sene play-off finalinde üzdük ama yılmadık. Hep beraber inandık. Sonunda şampiyonluğun ipini göğüsleyen biz olduk. Bunu herkese armağan ediyorum." diye konuştu.

Takımının Süper Lig yolculuğunda da yer almak istediğini, Hatayspor'la sözleşmesinin sürdüğünü dile getiren savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Hatayspor'un Süper Lig yolculuğunda yer almak istiyorum ama tabii ki kulübümüzün şu anda ne doğrultuda karar vereceğini, bizimle devam edip etmeyeceği bilmiyoruz. Tabii ki biz devam etmek istiyoruz. Hatayspor'u daha farklı başarılara ulaştırmak istiyoruz. İnşallah seneye de Hatayspor'da kalıp güzel işler yaparız. Kulübümüz de illaki takviyelerini yapacaktır. Herkesin gönlü rahat olsun, inşallah adından sıkça söz ettiren bir takım oluruz ve bunu başarırız."

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